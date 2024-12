Cori razzisti verso Vlahovic in Juventus-Fiorentina: cosa è successo

Cori in direzione di Dusan Vlahovic in Juventus-Fiorentina: partita sospesa per qualche minuto e annuncio dello speaker dell’Allianz Stadium.

L’episodio in Juventus-Fiorentina

Momenti di tensione durante Juventus-Fiorentina, quando cori razzisti indirizzati a Dusan Vlahovic hanno costretto l’arbitro Mariani a sospendere temporaneamente il match all’Allianz Stadium.

Seguendo il protocollo contro le discriminazioni, il direttore di gara ha fermato il gioco e lo speaker dello stadio ha lanciato un annuncio per invitare i tifosi a cessare immediatamente i comportamenti inaccettabili.

Dopo pochi minuti di sospensione e un confronto tra l’arbitro, il VAR e il quarto uomo, la partita è ripresa con l’approvazione dello stesso Vlahovic, che ha scelto di proseguire nonostante il clima ostile.