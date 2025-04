Botta e risposta tra Onana e Matic alla vigilia di Lione-Manchester United di Europa League

È già iniziata Lione-Manchester United, sifda dei quarti di finale di Europa League. A diverse ore dal fischio d’inizio, due ex conoscenze del calcio italiano, che saranno protagonisti in campo, hanno avuto un acceso botta e risposta a distanza.

Si tratta di André Onana, ex Inter portiere dei Red Devils, e Nemanja Matic, ex Roma centrocampista dei francesi.

Ad aprire la diatriba è stato proprio Onana, con delle dichiarazioni che non sono andate proprio giù a Matic.

La risposta non si è fatta attendere, col serbo che ci è andato giù pesantissimo nei confronti del camerunense.

Onana: “Siamo molto meglio del Lione”

A parlare per primo in vista della partita è stato Onana, in un’intervista concessa a Manchester Evening News, sbilanciandosi sugli avversari: “Siamo molto meglio di loro. Conosciamo alcuni dei giocatori che compongono la loro squadra, ma non penso che dobbiamo concentrarci su di loro. Si tratta piuttosto di noi, di quello che faremo”.

E il portiere ha poi ribadito: “Penso che siamo molto meglio di loro, dobbiamo solo andare là e mostrare chi siamo. Se andiamo con una mentalità da vincenti, se restiamo concentrati, se rimaniamo compatti e solidali e se seguiamo il piano di gioco, vinceremo la partita”.

Matic: “Non parlerei se fossi uno dei portieri peggiori della storia del Manchester United”

Nella conferenza stampa pre-partita, Matic ha risposto senza giri di parole a Onana: “Io farei attenzione a quello che dico se fossi uno dei peggiori portieri della storia del Manchester United“.

Il centrocampista, che peraltro è un ex della partita ha poi aggiunto: “Se queste parole le avesse detto De Gea, Schmeichel o Van der Sar, ok… ma Onana è uno dei peggiori“. Insomma, Lione-United si è accesa ancora prima di iniziare.