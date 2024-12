L’ex giocatore della Juventus segna contro la sua ex squadra: la Fiorentina pareggia allo Stadium.

Scintille all’Allianz Stadium di Torino in Juventus-Fiorentina: la squadra di Palladino trova il pareggio con il più classico dei gol dell’ex.

Moise Kean sfrutta lo spazio dentro l’area, concesso dalla difesa bianconera, per sbucare alle spalle di Kalulu e insaccare il gol dell’1-1, rispondendo a Khephren Thuram.

L’esultanza non arriva, con l’attaccante viola che chiede scusa a quelli che erano i suoi vecchi tifosi: la curva risponde applaudendo il classe 2000.

Perfetta parità all’intervallo, dunque, tra le due squadre.

