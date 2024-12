Giacomo Raspadori – Imago

Decisivo nel match contro il Venezia, Raspadori è tra i nomi più discussi per il mercato invernale

L’uomo mercato che diventa l’uomo decisivo. È la domenica vissuta da Giacomo Raspadori, decisivo nella vittoria per 1-0 del Napoli contro il Venezia.

Una palla sporca, il boato dei 51mila tifosi al “Maradona” e la corsa sotto la curva per il primo gol stagionale. Il lieto fine di una domenica tutt’altro che semplice per i ragazzi di Conte, iniziata con il rigore sbagliato da Lukaku e poi conclusa con la rete di uno dei giocatori più discussi in vista del mercato di gennaio.

Prima di oggi Raspadori aveva giocato appena 253 minuti in campionato, ma adesso il gol con il Venezia può cambiare il suo destino. “È coinvolto nel progetto, ci dà quella qualità e quei gol che servono per vincere le partite” ha detto Antonio Conte dopo il match con il Venezia.

Che sia l’inizio di una nuova vita in azzurro dopo le voci di mercato dei giorni scorsi?

Il futuro di Raspadori

Raspadori è tra i giocatori che in vista del mercato di gennaio aveva maggiori estimatori. Su tutti Juventus e Roma che stavano monitorando la situazione. Jack poteva diventare anche una pedina di mercato per il Napoli per arrivare ad altri obiettivi di mercato, come nel caso di Danilo e Lorenzo Pellegrini.

Il più richiesto, ma adesso potrebbero cambiare le carte in tavola. Bisognerà capire se cambierà qualcosa nelle valutazioni del Napoli (che non ha mai messo Raspadori sul mercato, considerato a tutti gli effetti una risorsa della squadra), alla luce anche delle parole di Conte.

Il nuovo ruolo di Jack

Magari un nuovo ruolo. Perché il problema principale risiede proprio sulle zone di campo dove l’ex Sassuolo dovrebbe determinare. Dove lo collochi? Un po’ nove, un po’ dieci. Da Spalletti a Conte, passando per Garcia, Mazzarri e Calzona. L’idea è quella di un “sottopunta”, ma c’è anche la possibilità di vederlo interno di centrocampo.

“Raspadori ce la stiamo inventando come scelta, ci sto lavorando come interno di centrocampo – ha ammesso Conte – Aggiungere qualità in partite bloccate come oggi può rappresentare per noi un’opzione importante. Sono contento per Jack perché si allena in maniera molto seria, professionale“.