Salernitana, risoluzione contrattuale per Colantuono

Stefano Colantuono (Imago)

Risoluzione contrattuale per l’allenatore della Salernitana, Stefano Colantuono, dopo la sconfitta contro il Catanzaro

Situazione delicata in casa Salernitana, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Catanzaro.

I granata non vincono ormai da cinque partite, e il risultato negativo ottenuto in Calabria ha portato alla risoluzione del contratto di Stefano Colantuono.

La situazione in casa Salernitana

Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite, 18° posto in classifica e stagione che non sembra prendere la svolta necessaria per invertire la rotta. In casa Salernitana ora si pensa a una rivoluzione, che potrebbe vedere salutare anche il direttore sportivo Petrachi.

Quest’ultimo in particolare è in bilico nonostante un mercato complicato, che ha visto il club incassare 32 milioni e risparmiare 18 milioni di euro di ingaggi lordi con le cessioni.