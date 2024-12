Quando vede il Palermo si esalta. Il Cittadella batte per la seconda volta in questa stagione i rosanero e si porta a 23 punti in classifica. Sei punti su sei per il secondo anno consecutivo contro i siciliani e terza vittoria su 4 arrivata dopo il 90esimo. Storia di una saga che per la squadra di Dionisi è diventata ormai di genere horror.

Ancora una volta contro il Palermo, ancora una volta dopo il novantesimo. Il Cittadella sembra averci preso gusto. Al Tombolato, nella gara valida per la 20esima giornata di Serie B (la prima del girone di ritorno), è finita col punteggio di 2-1.

E’ stato Masciangelo, ex del match, a decidere la sfida al 91esimo con un sinistro da biliardo che non ha lasciato scampo a Desplanches. Esultanza liberatoria, e un giallo spendibile per essersi tolto la maglia.

Ancora tre punti contro il Palermo, questa volta in casa. All’andata, al Barbera, era finita invece 0-1. A deciderla fu Pandolfi, che oggi si è preso una pausa personale contro la sua preda preferita. Proprio i rosanero, con cui aveva segnato 4 gol in totale, di cui uno quando indossava ancora la maglia della Turris in Serie C. Lo scorso 3 novembre, fu un suo gol a far esplodere i fischi del Barbera, nei minuti di recupero.

Ancora nel recupero, il Cittadella diventa l’incubo del Palermo

I minuti di recupero, proprio lo spazio del match che piace di più al Cittadella quando vede il rosanero. E’ successo oggi al Tombolato, ed era accaduto anche al Barbera all’inizio del mese scorso. Se si guarda la passata stagione, poi, il risultato non cambia: il 12 novembre, il Palermo aveva perso ancora nei minuti di recupero contro i granata. Era stato ancora Pandolfi a ferire i siciliani, al minuto 97, mentre al Tombolato terminò 2-0 nel girone di ritorno.

Lo storico parla di 12 punti in due stagioni con il fattore campo annullato. Tombolato o Barbera, il risultato non cambia: il Cittadella è l’incubo del Palermo nelle ultime due annate. Per la squadra di Dionisi, intanto, il periodo continua a essere negativo. Quella maturata al Tombolato infatti è la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite, coi rosanero che restano fuori dalla zona playoff. Tre punti d’oro invece per il Cittadella, che si tira fuori dalla zona playout e sale a quota 23 punti in classifica.

A cura di Manuele Nasca