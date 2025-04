Le parole di Cladio Ranieri, allenatore della Roma, nella conferenza stampa prima della gara di Serie A contro la Juventus

Tanti ex in campo, ma soprattutto una lotta ancora accesissima per una posizione in classifica che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League.

Questo e molto altro è quello che promette il match Roma-Juventus, valido per la 31ª giornata di Serie A.

Fischio d’inizio programmato per domenica 6 aprile alle 20:45 dallo stadio Olimpico di Roma.

Prima della gara è intervenuto Claudio Ranieri, allenatore dei giallorossi, nella consueta conferenza stampa pre partita.

Roma, le parole di Ranieri prima della gara contro la Juventus

L’allenatore della Roma ha iniziato parlando della gara: “La Juventus ha cambiato filosofia di gioco, con un allenatore diverso. Sarà una Juve più determinata. Tudor ha avuto una settimana in più di lavoro, quindi saranno ancora più specifici. Celik è recuperato, così come Rensch, ma non per venire in panchina. Hummels? Stava bene anche dopo Bilbao, è un campione. Era molto dispiaciuto ovviamente, ma sta bene. Il merito della buona impostazione difensiva credo sia di tutta la squadra. Rivalità? Non c’è nessuna rivalsa, la mia esperienza alla Juventus non è stata traumatica”.

Per poi concentrarsi su alcuni singoli: “Ho bisogno di undici giocatori che lottino su ogni pallone, poi palleggiatore in più o in meno cambia poco. Sceglierò come al solito sabato sera per la formazione, anche per quanto riguarda Celik. Ogni partita fa storia a sé, e dentro i 90 minuti ci sono più partite, dobbiamo essere pronti a cambiare in corsa. La Juventus è partita bene, poteva fare ancora di più, e ora è lì. Sarà una grande partita, noi abbiamo un calendario difficile, ma anche chi ci affronta non può dire di avere una partita facile”.

La conferenza stampa dell’allenatore giallorosso

Ranieri ha poi aggiunto: “Konè? È un grandissimo giocatore, ha da imparare e migliorare. Dybala? Non è cambiato nulla su di lui. È un giocatore importante per noi, contiamo su di lui anche per il prossimo campionato. Pellegrini? È un giocatore con molte qualità, conto molto su di lui. Nessun calcolo in vista della Lazio, ho sempre cercato di far giocare chi ritenevo più in forma. La mente libera e la forza fisica ci portano più lontano”.

Per concludere con: “Ndicka? Mi piace perché è sempre pronto, è bravo sia di testa che in velocità. È forte così, io ne parlo molto nello spogliatoio“.