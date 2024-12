Le formazioni ufficiali di Milan e Roma per il match di San Siro. Calcio d’inizio alle 20:45.

La domenica di Serie A si chiude con il big match tra Milan e Roma, in programma a San Siro. La sfida avrà inizio alle ore 20:45.

I rossoneri arrivano dalla vittoria in casa del Verona, conquistata il 2o dicembre con il gol di Tijjani Reijnders. La squadra di Fonseca occupa l’ottava posizione in classifica, a 9 punti dalla Lazio in zona Champions League, con due partite da recuperare.

La squadra di Claudio Ranieri ritrova linfa dopo il 5-0 contro il Parma, trovato nell’ultima giornata di campionato. La doppietta di Dybala e i gol di Saelemakers e Dobvyk fanno ritrovare i 3 punti ai giallorossi, dopo la sconfitta con il Como.

A circa un’ora dal match, ecco le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Milan-Roma

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Terracciano; Chukwueze, Reijnders, Jimenez; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

A disposizione: Sportiello, Torriani, Calabria, Bennacer, Zeroli, Tomori, Liberali, Pavlovic, Bartesaghi, Camarda, Abraham

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Claudio Ranieri

A disposizione: De Marzi, Marin, Pellegrini, Abdulhamid, Shomurodov, Soule, Celik, Hermoso, Dahl, Le Fee, Zalewski, Traore, El Shaarawy

Dove vedere Milan-Roma in TV e streaming

Il match tra Milan e Roma, in programma domenica 29 dicembre alle 20:45, si giocherà nella cornice di San Siro. Si potrà seguire il match in streaming su DAZN.