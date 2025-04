Bayern Monaco, l’accoglienza dei tifosi nelle vie di Milano| VIDEO

L’entusiasmo dei tifosi del Bayern Monaco nelle vie di Milano prima della sfida contro l’Inter a San Siro.

Sale l’attesa per il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. L’appuntamento è fissato alle 21 a San Siro.

Nel frattempo, a poche ore dal fischio d’inizio i tifosi tedeschi si sono presentati sotto l’hotel che ospita la formazione di Kompany per incitarla.

Tanto entusiasmo per supportare la squadra nella possibile impresa: sciarpe, bandiere e tanti cori.

Il Bayern, per passare il turno, dovrebbe infatti ribaltare il 2-1 (a favore dei nerazzurri) ottenuto nel match di andata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

Inter-Bayern Monaco, l’accoglienza dei tifosi tedeschi

Sfida da dentro o fuori. Tra poco andrà in scena a San Siro il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra l’Inter di Simone Inzaghi e il Bayern Monaco di Komapny. I tifosi tedeschi ci credono ancora e si sono presentati sotto l’hotel dove alloggiava la squadra per far sentire il loro supporto.

Fuori dallo stadio di Milano invece i fuochi d’artificio hanno accolto l’arrivo dei nerazzurri. Ora la parola passa al campo. 90 minuti per scoprire chi sarà l’avversario del Barcellona in semifinale.