Inter, Inzaghi: “Abbiamo tanto rispetto del Bayern, ma non paura”

Le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi prima del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco

Dopo la vittoria per 1-2 nel match di andata, l’Inter si prepara a scendere di nuovo in campo contro il Bayern Monaco in Champions League.

Nel pre partita l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha quindi presentato la partita ai microfoni di Prime Video.

Sul Bayern Monaco: “Sappiamo che affrontiamo una grande squadra. Abbiamo tanto rispetto ma non paura perché dovremo fare una grande gara. Il primo tempo a Monaco è stato buono e dobbiamo dare seguito. Come? Con corsa, aggressività, unione. Tutta la squadra dovrà dare tutto“.

Ha proseguito parlando della formazione: “Carlos aveva fatto una grande partita a Monaco e Dimarco sappiamo quanto è importante per noi, ho deciso di cambiare poco. Abbiamo gestito qualche giocatore con il Cagliari e ora daremo tutto “. Sulle condizioni climatiche poco favorevoli: “Vento e pioggia? Speriamo che il clima sia favorevole per fare un’ottima gara. Vedremo il demone? Speriamo“.

Le parole di Pavard

Il difensore francese, ex della gara, ha dichiarato a Prime Video: “Dobbiamo stare attenti al Bayern Monaco perché è una partita complicata. Anche l’Inter però è una grande squadra e dovremo restare concentrati“.

Sulla difesa: “Nella partita di andata abbiamo concesso qualcosa. Oggi dobbiamo stare attenti a non dare nulla, difendere bene perché non dobbiamo prendere gol. In più dobbiamo andare avanti e cercare di fare gol“