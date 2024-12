I rossoneri hanno fatto un sondaggio per il francese: le condizioni sono difficili

Il Milan ha fatto un sondaggio per Randal Kolo Muani. I rossoneri vorrebbero prendere un altro centravanti a gennaio e piace proprio l’attaccante del Psg.

I rossoneri hanno chiesto il prestito ai francesi, ma le condizioni sono difficili: il classe ’98 ha un ingaggio alto e il Psg non è intenzionato a dividerlo.

Il Milan comunque non è l’unico club sull’ex Eintracht Francoforte, per il quale anche la Juventus ha fatto un sondaggio negli ultimi giorni.

Ma il giocatore ha estimatori anche all’estero, come il Bayern Monaco e alcune squadre di Premier League.

La situazione

Il Milan ha richiesto il calciatore francese in prestito. Il PSG aveva pagato il calciatore oltre 90 milioni di euro dall’Eintracht Francoforte e ora è fuori dal progetto tecnico di Luis Enrique. L’attaccante verrà ceduto il prestito a gennaio, ma ha uno stipendio molto alto (cinque milioni di euro più bonus). Per i prossimi sei mesi – fino al 30 giugno 2025 – sarebbe intorno ai 4 milioni di euro.

In Italia, come detto, si sono interessate Milan e Juventus. All’estero sono diverse le squadre interessante. Il PSG non sarebbe disposto a contribuire al pagamento di parte dello stipendio del classe 1998.

I numeri di Kolo Muani

Il francese sta incontrando diverse difficoltà a livello realizzativo in questa stagione. Col Psg non segna dall’1 settembre e ha trovato solo 2 gol in 14 partite. Non lo aiuta il poco spazio concessogli da Luis Enrique, che difficilmente lo ha schierato da titolare, preferendogli altre alternative.

Gli è andata meglio con la maglia della nazionale, dove rimane un punto fermo di Deschamps. Con la Francia, infatti, ha segnato tre gol in due partite al Belgio tra andata e ritorno nel girone di Nations League. Numeri comunque ben lontani da quelli registrati nell’esperienza al Francoforte e che evidenziano la necessità di un rilancio.