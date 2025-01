Lecce, scambiati i documenti con l’Estrela Amadora per Tiago Gabriel

Scambiati i documenti tra le due società per portare a Lecce Tiago Gabriel.

Come annunciato nelle scorse ore la chiusura tra Lecce ed Estrela Amadora per Tiago Gabriel si sarebbe conclusa nella mattinata di oggi, lunedì 27 gennaio.

Le due società poco fa hanno quindi proseguito con lo scambio dei documenti per portare il difensore centrale in Italia atteso nella tarda serata in città. Domani, martedì 28 gennaio, si sottoporrà alle visite mediche.

L’operazione, come già annunciato (Clicca qui per i dettagli), sarà a titolo definitivo, con i giallorossi che verseranno un milione di euro più bonus nelle casse dei portoghesi.

La società regala quindi un nuovo giocatore a Gianpaolo per puntare alla salvezza in vista della nuova stagione.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO