Lecce, si prova a chiudere per Tiago Gabriel

Il Lecce conta di chiudere per Tiago Gabriel, difensore centrale dell’Estrela Amadora

Dopo aver raggiunto l’accordo con l’Estrela Amadora per Danilo Veiga (che arriverà a titolo definitivo per 1 milione di euro più 500 mila di bonus), il Lecce conta di chiudere per un altro calciatore.

Si tratta di Tiago Gabriel, difensore centrale portoghese classe 2004. Anche lui, come il compagno Veiga, attualmente gioca con la maglia dell’Estrela Amadora, in Portogallo.