Le trattative da seguire nell’ultima settimana di mercato

Tutte le trattative da seguire nelle ultime ore di mercato.

Inizia l’ultima settimana di questa sessione invernale di calciomercato, che finirà allo scoccare della mezzanotte del prossimo 3 febbraio.

Le società di Serie A sono molto attive sia sul mercato in entrata sia in uscita e queste ultime ore potrebbero essere decisive per diverse trattative.

Tra le squadre più attive in questa sessione ci sono senza dubbio il Napoli di Antonio Conte che sta cercando il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, ormai volato a Parigi. Ma non solo, anche il Milan di Sérgio Conceição, infatti, sta puntando su un attaccante.

Parlando della parte difensiva passiamo alla Juventus di Thiago Motta che sta cercando un altro difensore dopo l’arrivo di Renato Veiga. Le prossime ore poi potrebbero essere decisive anche per l’arrivo di Pablo Marí a Firenze.

Calciomercato, il punto su Napoli e Milan

Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver lasciato partire Khvicha Kvaratskhelia in direzione Parigi, sta cercando il suo sostituto. Tra i possibili nomi ci sono Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi. L’attaccante del Borussia Dortmund ha dato una parziale apertura per il trasferimento, ma manca il sì definitivo. Rimane in corsa anche Garnacho. Il Napoli sta cercando un accordo economico con l’esterno argentino e il suo agente per poi convincere il Manchester United ad abbassare le pretese per il cartellino.

Passiamo invece al Milan. I rossoneri stanno cercando un nuovo attaccante da consegnare a Sérgio Conceição. Dopo molte valutazioni per Rashford, il club è in pressing per Santiago Giménez. Se non si dovesse chiudere con il Feyenoord, allora si riproverà con il Siviglia per Dodi Lukebakio. Un’altra alternativa rimaneva Joao Felix, ma molto difficile dato che il Chelsea non apre al prestito. Resta aperta invece la possibilità di Riccardo Orsolini, spostando così il focus sulle ali.

Uno sguardo al mercato da Torino a Firenze

Sono ore di attesa anche in casa Juventus. Dopo l’arrivo nelle scorse ore di Renato Veiga (Clicca qui per il video completo), i bianconeri cercano un altro difensore. Come riportato negli scorsi giorni, nel mirino di Giuntoli oltre a Lloyd Kelly si inserisce anche Jean-Clair Todibo. Il classe ’99 ha riaperto alla Juventus e il West Ham sta pensando di farlo partire. Le due parti stanno anche decidendo la formula. I bianconeri starebbero cercando il prestito secco con diritto di riscatto.

Le prossime ore potrebbero essere decisive anche per l’arrivo di Pablo Marí alla Fiorentina. I viola hanno avuto nuovi contatti con il Monza per il difensore. Ora le parti sono più vicine, ma per un’operazione senza contropartite. Quindi, si va verso il non inserimento di Nicolas Valentini che, come vi abbiamo raccontato, poteva rientrare nella trattativa.