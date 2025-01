Juventus, Danilo sta per firmare la risoluzione. Pronto un contratto di due anni con il Flamengo

Ore calde in casa Juventus per il mercato in entrata e in uscita.

Dopo l’arrivo nelle scorse ore di Renato Veiga (Clicca qui per il video completo), ci sono, invece, novità sulla partenza di Danilo.

L’ormai ex capitano bianconero sta per firmare la risoluzione. Pronto per lui un contratto di due anni con il Flamengo.

Il difensore prenderà solo lo stipendio di gennaio dalla Juventus, non ha chiesto nulla di più da qui fino a giugno.

