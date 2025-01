Fiorentina, prevista martedì la chiusura per Pablo Marí

Prevista domani, martedì 28 gennaio, la chiusura di Pablo Marí alla Fiorentina.

La Fiorentina continua a essere attiva sul mercato.

Come anticipato negli scorsi giorni, quando ancora non era ufficiale il trasferimento di Martinez Quarta dalla Fiorentina al River Plate, ora si è arrivati al traguardo di Pablo Marí in viola.

L’operazione si chiuderà domani, martedì 28 gennaio, senza contropartite.

Il difensore, arrivando a Firenze, ritroverà anche il suo ex allenatore Raffaele Palladino.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO