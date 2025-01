Il Bayer Leverkusen continua a lavorare per il difensore della Roma Mario Hermoso

La società tedesca vuole regalare un rinforzo in difesa all’allenatore Xabi Alonso e ha messo nel mirino il classe 1995.

Il Bayer Leverkusen ha aumentato l’offerta per lo stipendio dello spagnolo, ma ancora non c’è l’accordo tra le parti.

Arrivato a Roma da svincolato dopo la fine del contratto con l’Atletico Madrid, lo spagnolo ha collezionato 13 presenze in stagione tra Serie A, UEFA Europa League e Coppa Italia, segnando anche una rete contro il Braga.

L’ultima presenza in campionato è datata 15 dicembre, poi è rimasto in panchina per le successive cinque gare e non è stato convocato per la trasferta di Udine.