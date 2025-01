Lazio, Baroni: “In queste gare si gioca tutti insieme: non dobbiamo sbagliare l’atteggiamento”

Marco Baroni, allenatore della Lazio (Credits: Andrea Rosito)

Le parole dell’allenatore biancoceleste a due giorni dal derby di Roma

Manca sempre meno al derby della Capitale, una sfida che terrà bloccata una città intera per due ore.

Sarà la prima volta per Marco Baroni, che quest’anno sta facendo vedere tante belle cose.

L’allenatore biancoceleste ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita.

Tanti i temi toccati: di seguito le sue parole.

Lazio, la conferenza stampa di Baroni

L’allenatore del club biancoceleste ha esordito così: “Si vive per queste partite e per queste gare. Sono meravigliose perché dentro c’è tanta passione. Dobbiamo avvicinarci a questa gara con tutta la gioia che deve esserci nel giocare una gara così”.

Per Baroni sarà il suo primo derby da allenatore della Lazio: “Il derby è il derby. È come dire che il Natale è un giorno come gli altri. Sappiamo benissimo che per questa gara servirà tutta la dedizione e tutta la voglia che abbiamo sempre messo in campo. Si dice che sono gare che si preparano da sola mente io dico che si preparano tutti insieme. Sono gare che vivono di passione. Dobbiamo avvicinarci a questa partita con tutta la gioia che bisogna avere nell’avvicinarci a una partita così bella”.

Lazio, Baroni: “Sarà una gara equilibrata e per questo molto bella”

Baroni ha poi dato le sue considerazioni sull’avversario: “Noi giochiamo questa gara domenica e non due mesi fa. Nelle ultime gare il nostro cammino e il loro è stato molto simile. Sarà una gara equilibrata e per questo molto bella. Affrontiamo un avversario che sta bene. Io parlo sempre di prestazione perché la prestazione deve essere sempre lì. Non dobbiamo mai sbagliare a livello di atteggiamento. È quello che la squadra deve centrare”.

Baroni ha poi proseguito: “Io credo che la squadra non deve mai snaturarsi. Quando ti snaturi perdi qualcosa. Noi sappiamo benissimo della pericolosità di questa gara. Il messaggio che ho veicolato è che si gioca tutti insieme: chi parte dal primo minuto, chi entra dopo e chi non giocherà. Dentro queste gare si va tutti insieme”.

Sulle condizioni della squadra: “Per andare sugli infortuni domani faremo un test su Lazzari e Noslin e vediamo se possiamo portarli con noi. Dia sta facendo benissimo. Io sono in difficoltà per domenica perché tutti vogliono giocare. Castrovilli oggi ha avuto un attacco influenzale. Domani valutiamo anche lui”.

Su Nuno Tavares: “Nuno è un giocatore che deve stare sereno e lavorare. Non è che questo ragazzo può fare 5-6 assist a partita. Deve stare sereno e giocare come sa. È un giocatore che ha la sua bellezza nell’assumersi anche dei rischi”.