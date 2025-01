Jacopo Fazzini

Il centrocampista non è partito con la squadra per la gara contro il Venezia

Fazzini non convocato per Empoli-Venezia

Jacopo Fazzini sembra sempre più vicino a lasciare l’Empoli. Il centrocampista, al centro di numerose voci di mercato nelle ultime settimane, non è stato convocato per la sfida contro il Venezia, segnale chiaro di un trasferimento imminente.

Sul numero 10 toscano ci sono sia la Lazio che il Napoli, ma i biancocelesti sembrano aver preso il vantaggio decisivo.

Empoli, Jacopo Fazzini

La trattativa, ormai nelle fasi avanzate, spiegherebbe la scelta dell’allenatore Roberto D’Aversa di escluderlo dalla lista dei convocati.