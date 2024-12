Sondaggio del Napoli per Fazzini: la Lazio resta in vantaggio

Oltre alla Lazio anche il Napoli ha chiesto informazioni per Fazzini: le ultime novità sul centrocampista dell’Empoli

Il mercato di gennaio si avvicina e per Fazzini si prospetta un mese ricco di emozioni. Il centrocampista dell’Empoli è seguito dalla Lazio che però non è l’unica squadra interessata al suo cartellino.

I biancocelesti stanno infatti ancora discutendo sulla formula con il club azzurro e nel frattempo anche il Napoli ha fatto un sondaggio per il classe 2003.

Il Napoli è infatti alla ricerca di un centrocampista che possa andare a sostituire Folorunsho, cercato dalla Fiorentina. Empoli e Napoli sono da anni in ottimi rapporti, un filo diretto che ha portato alla chiusura di tante operazioni di mercato.

Per il momento la Lazio resta in vantaggio ma il Napoli vuole farsi trovare pronto, da qui il sondaggio.

Fazzini tra Lazio e Napoli: le parole del ds Fabiani

Intervenuto a margine dell’ultimo allenamento della Lazio il direttore sportivo della Lazio Fabiani ha detto: “Fazzini? È un ottimo giocatore, i nostri scout lo hanno monitorato. Lo conosciamo, come tanti altri”.

“Fazzini è forte – ha continuato – , ce lo stanno mettendo in tutte le salse ora. Se c’è l’opportunità, la società non si tira indietro. Ma ci sono altri profili che stiamo visionando e su cui stiamo facendo delle riflessioni”.

Le ultime novità sul mercato della Lazio

Fabiani parlando in generale del mercato ha poi aggiunto: “Qualcosa sicuramente faremo. Il mercato di gennaio da sempre si chiama ‘di riparazione’. Al netto di qualche piccolo disturbo che abbiamo avuto per infortuni o altro, c’ è poco da riparare. Ma se vediamo che possiamo migliorare, lo dobbiamo fare. Non è un promessa ai tifosi, è una linea editoriale che ha la società. Non c’è alcun impedimento. Non faremo operazione per compiacimento, ma solo cose funzionali per il nostro progetto, altrimenti andiamo fuori dagli schemi che ci siamo prefissati”.

“Il mercato alla Lazio non lo fanno i social, i procuratori, ma gli operatori preposti al settore nella più totale condivisione all’interno del mondo Lazio. Questo modus operandi sta dando grandi soddisfazioni e consensi, non possiamo allontanarci da questo modo di fare. Basta poco per rovinare il giocattolo, incrinare i rapporti nello spogliatoio. Fazzini si o Fazzini no, vediamo. Di giocatori bravi e interessanti ce ne sono tanti altri“, ha concluso.