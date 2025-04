Le formazioni ufficiali scelte da Simone Inzaghi e Vincent Kompany per il ritorno di Inter-Bayern Monaco

Si respira aria di big match, e non potrebbe essere altrimenti. Inter e Bayern Monaco sono pronte a darsi battaglia nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Una sfida al cardiopalma, che andrà in scena a partire dalle 21.00 nella splendida cornice di San Siro, ancora una volta sold out per l’occasione.

I nerazzurri per riuscire nell’impresa di eliminare un Bayern Monaco stellare davanti ai propri tifosi, dopo essere già riusciti nell’impresa di vincere all’Allianz Arena. I bavaresi per ribaltare il 2-1 dell’andata e superare il turno dopo il passo falso della scorsa settimana.

Ad attenderli il Barcellona di Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha, che sarà sul divano dopo aver eliminato – pur perdendo – il Borussia Dortmund. Di seguito le formazioni ufficiali scelte da Inzaghi e Kompany.

Inter-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi

A disposizione: in attesa

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Müller, Sané; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

A disposizione: Daniel Peretz, Klanac, Gnabry, Coman, Palhinha, Guerreiro, Boey, Vidović, Kusi-Asare, Pavlović, Karl

Dove vedere Inter-Bayern Monaco in tv e streaming

Mercoledì 16 aprile a partire dalle 21:00, Inter e Bayern Monaco si sfidano nel ritorno dei quarti di finale di Champions League: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.