Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per i quarti di finale di ritorno di Champions League tra Real Madrid e Arsenal

Quando rieccheggia quella famosa musichetta, è sempre tempo di Champions League.

A contendersi uno degli ultimi due posti rimasti per le semifinali della competizione, in campo ci sono Real Madrid e Arsenal.

Gli inglesi partiranno dal vantaggio accumulato nella partita di andata, che li ha visti vincere con il netto risultato di 3-0. L’altro quarto di finale, dopo quelli di ieri che hanno visto qualificarsi Barcellona e Paris Saint-Germain, sarà Inter-Bayern Monaco.

Al Santiago Bernabeu però, orma si sa, le gare non finiscono mai: queste le formazioni ufficiali scelte da Ancelotti e Arteta per il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Le formazioni ufficiali di Real Madrid-Arsenal

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Alaba; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius. Allenatore: Carlo Ancelotti

A diposizione: Fran Gonzalez, Sergio Mestre, Vallejo, Fran Garcia, Modric, Arda Guler, Dani Ceballos, Endrick, Brahim Diaz

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Partey, Rice, Odegaard; Saka, Merino, Marinelli. Allenatore: Mikel Arteta

A disposizione: Neto, Setford, Tierney, White, Zinchenko, Rosiak, Henry-Francis, Trossard, Butler-Oyedeji, Gower, Sterling, Nwaneri

Dove vedere la gara in tv e in streaming

La gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma per mercoledì 16 aprile alle 21 dallo stadio Santiago Bernabeu di Madrid, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Sky o su Now.