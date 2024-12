Panchina Salernitana, il favorito è Breda. Capozucca in pole per il ruolo di ds

La Salernitana continua la ricerca di un nuovo allenatore: Breda il favorito

Dopo la risoluzione contrattuale con Colantuono in Serie B la Salernitana è alla ricerca di un nuovo allenatore.

Il favorito al momento è Breda, con cui ci sono stati contatti molto positivi. Prima di arrivare a una decisione definitiva, però, bisognerà capire come si risolverà la questione relativa al direttore sportivo.

La posizione di Petrachi resta in forte bilico e in caso di addio in pole resta Capozucca.

Nella giornata di martedì 31 dicembre la dirigenza granata si riunirà per trovare una soluzione al problema. Seguiranno aggiornamenti.

I numeri della Salernitana

In questa stagione la Salernitana ha giocato 20 partite in Serie B, collezionando 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte. I granata hanno segnato 19 gol subendone ben 29, terzo peggior attacco e quarta peggior difesa di tutto il campionato.

La Salernitana è quindi terzultima in classifica con 18 punti, davanti soltanto a Sudtirol e Cosenza.