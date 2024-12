Torino, fatta la prima offerta al Chelsea per Casadei

Il Torino si muove sul mercato in vista dell’apertura a gennaio: presentata la prima offerta al Chelsea per Casadei.

Dopo aver chiuso il 2024 in campo con un pareggio in casa dell’Udinese in rimonta per 2-2, il Torino comincia a pensare al mercato di gennaio.

L’obiettivo è ritrovare continuità di risultati nel 2025 e i granata sono sempre attenti a possibili occasioni di mercato.

Tra i nomi valutati dal club, c’è anche quello di Cesare Casadei del Chelsea, per il quale è stata fatta una prima offerta ufficiale.

Classe 2003, il centrocampista ha collezionato 5 presenze in Conference League e una in Carabao Cup con la maglia dei Blues.

Torino-Casadei, la situazione con il Chelsea

Il Torino ha presentato una prima offerta ufficiale al Chelsea per Cesare Casadei con l’intenzione di prenderlo a titolo definitivo. Si tratta di una soluzione “alla Nico Paz al Como”, con il club inglese quindi che avrebbe il diritto di recompra sul giocatore.

Tra le altre squadre interessate al classe 2003 c’è anche la Lazio che per ora resta vigile. I biancocelesti non hanno per il momento presentato alcuna offerta al Chelsea ma restano interessati al calciatore.