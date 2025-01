Il Napoli dovrà fare a meno di Kvaratskhelia e Politano contro la Fiorentina per infortunio: per il georgiano affaticamento muscolare.

Brutte notizie per il Napoli in vista della sfida contro la Fiorentina.

Khvicha Kvaratskhelia e Matteo Politano non saranno a disposizione di Antonio Conte a causa di un affaticamento muscolare.

L’assenza dei due esterni offensivi rappresenta un duro colpo per i partenopei, che dovranno fare a meno della loro velocità e creatività in una gara cruciale per il campionato.

Al posto del georgiano dovrebbe esserci Leonardo Spinazzola, mentre sulla destra ci sarà David Neres

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO