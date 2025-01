Juventus, la probabile formazione contro il Club Brugge

Andrea Cambiaso, difensore della Juventus (Imago)

La probabile formazione della Juventus per la trasferta belga di Champions contro il Club Brugge: alcuni cambi per Thiago Motta

Finalmente un sorriso per la Juventus, che dopo tanti pareggi è tornata a vincere in campionato nello scontro diretto per la Champions League contro il Milan.

E a proposito di Champions, questa settimana riparte la Coppa dalle grandi orecchie, con il penultimo turno della League Phase che vedrà anche i bianconeri impegnati.

La squadra di Thiago Motta farà visita a un Club Brugge che non perde addirittura dal 22 ottobre, quando venne sconfitto dal Milan.

Sarà una trasferta tutt’altro che semplice, che mette in palio tre punti molto importanti per poter sperare di arrivare tra le prime 8.

La probabile formazione della Juventus contro il Club Brugge

Classico 4-2-3-1 per la Juve, che ha subito recuperato Yildiz e McKennie dopo gli affaticamenti di sabato, oltre che Conceicao; difficile, però, che tutti e tre possano partire dal 1′. In porta è confermato Di Gregorio, con i soliti centrali che saranno Gatti e Kalulu. A destra torna Savona, mentre sull’altra corsia ci sarà Cambiaso. In mediana potrebbe vedersi Douglas Luiz al posto di Locatelli al fianco di Thuram, mentre Koopmeiners farà da collante tra centrocampo e attacco. Sugli esterni pronti dopo i gol segnati al Milan Weah e Mbangula, a supporto di Nico Gonzalez. Dalla panchina Vlahovic.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Douglas Luiz, Thuram; Weah, , Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. All. Thiago Motta

Vlahovic, giocatore della Juventus (Imago)

Dove vedere Club Brugge-Juventus in tv e in streaming

La sfida tra Club Brugge e Juventus, valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile su Sky Sport nei canali di Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Sarà possibile assistere al match in streaming invece tramite Now TV o Sky Go.