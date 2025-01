Bologna, la probabile formazione contro il Borussia Dortmund

Riccardo Orsolini, Bologna (Imago)

La probabile formazione del Bologna scelta da Vincenzo Italiano per la sfida contro il Borussia Dortmund di UEFA Champions League

Dopo più di un mese di pausa, torna la Champions League. Il Bologna, dopo il successo interno di campionato contro il Monza, ospiterà il Borussia Dortmund.

I rossoblù di Vincenzo Italiano sono ormai virtualmente fuori dalla corsa ai playoff, ma hanno comunque ancora due partite per dimostrare qualcosa di positivo, e soprattutto per trovare la prima vittoria stagionale in Europa.

L’opportunità è delle migliori: di fronte, infatti, ci saranno i gialloneri, che sono reduci da tre sconfitte di fila.

La sfida si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna e il fischio d’inizio sarà martedì 21 gennaio alle ore 21.

La probabile formazione del Bologna

Italiano conferma il 4-2-3-1, ma effettua tanti cambi rispetto alla sfida di sabato pomeriggio contro il Monza. In porta torna Skorupski dopo il turno di pausa, così come Holm e Likojannis sulle fasce. I centrali saranno invece ancora Beukema e Lucumi, favoriti su Casale ed Erlic. In mediana confermatissimo Freuler, affiancato da Pobega, mentre sulla trequarti ci sarà Odgaard. Sugli esterni pronti Orsolini e Ndoye, ai lati di Dallinga, che è l’attaccante delle notti europee.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykojannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Sam Beukema, Bologna (Imago)

Dove vedere Bologna-Borussia Dortmund in tv e in streaming

La sfida tra Bologna e Borussia Dortmund, valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile su Sky Sport nei canali di Sky Sport Arena e Sky Sport 253.

Sarà possibile assistere al match in streaming invece tramite Now TV o Sky Go.