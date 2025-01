Le dichiarazioni di Italiano dopo la vittoria del Bologna sul Monza.

Il Bologna torna a vincere dopo i due pareggi in campionato contro la Roma e l’Inter.

I rossoblù dopo esser andati in svantaggio, grazie al gol di Maldini, hanno ribaltato il match poi terminato sul 3-1.

La vittoria porta i nomi di Castro, Odgaard e Orsolini.

Nel post partita l’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Bologna, le dichiarazioni di Italiano

“Bella soddisfazione. Penso che sia stata una partita molto attenta a parte nella situazione in cui eravamo noi in una situazione di vantaggio e poi abbiamo preso gol. Durante la gara pensavo al fatto che è davvero difficile lavorare così ogni due giorni ma i ragazzi hanno risposto con una prestazione incredibile“, ha esordito Vincenzo Italiano al termine di Bologna-Monza ai microfoni di DAZN.

--> -->

Continua: “Il primo gol nasce da un nostro possesso dentro la metà campo avversaria. Lì oltre al fatto di fare gol devi metterti sulla preventiva, capire dove può finire la palla. Questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, come ad esempio l’utilizzo dei falli tattici. Dobbiamo lavorarci perché è un aspetto che non affrontiamo con grande attenzione. Stesso discorso per i primi venti minuti. Solo dopo il pareggio i ragazzi si sono sbloccati“.

Bologna, Italiano: “Sapevo di trovare un grande gruppo”

Vincenzo Italiano parla anche della squadra che ha trovato al suo arrivo a Bologna: “Di facile non c’è nulla. Nel calcio ogni giorno è un’altra storia. Sapevo di arrivare in una squadra già formata. Tutti mi avevano confermato che era un grande gruppo con una cultura del lavoro importante. Poi non è mai semplice soprattutto se arrivi da un grande campionato“.

Conclude poi: “Abbiamo modificato qualcosina, abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio però adesso ci siamo venuti incontro. Tutti i giocatori quando vengono chiamati in causa rispondono sempre in maniera positiva e questa cosa mi piace tantissimo“.