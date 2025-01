Il punto di Zlatan Ibrahimovic sul mercato rossonero

Nel pre partita di Juventus-Milan, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto ai microfoni di DAZN, facendo il punto sul mercato dei rossoneri. Di seguito le sue parole.

Ibra ha parlato innanzitutto parlato del grande nome in orbita Milan, quello di Kyle Walker: “Tutti sanno che Walker è un grande giocatore, ha fatto grandi cose al City. Quando c’è uno come lui sul mercato c’è tanto interesse. Non va contro la nostra visione, perché è forte, è un leader , ha dominanza nello spogliatoio. Adesso stiamo verificando se è possibile“.

Poi su Conceicao: “Con Conceicao parliamo tutti i giorni, per avere un dialogo con lui e capire cosa gli piace e cosa no. Sappiamo cosa serve e adesso si lavora. La squadra è forte. Cosa ci serve? Nel calciomercato più lo dico e più costa, meglio che non lo dica. La squadra, come ho detto, è già forte. Abbiamo dimostrato in supercoppa che è una squadra che può vincere, ora serve continuità“.

Infine su Tomori, su cui c’è l’interesse della Juventus: “Tomori? È un nostro giocatore e sta bene al Milan. In Supercoppa ha giocato bene, prima con Fonseca era in un momento diverso, ma ora a Conceicao piace e sta giocando. È un giocatore del Milan“.