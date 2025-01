Le parole del ds bianconero nel pre partita di Juventus-Milan

A pochi minuti dall’inizio di Juventus-Milan, il ds bianconero Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sulla stagione e sul mercato bianconero ai microfoni di DAZN.

L’argomento clou è stato, ovviamente, la situazione legata ad Andrea Cambiaso: “Onestamente non c’è trattativa. In questo momento vogliamo fare un mercato in entrata per colmare dei buchi che abbiamo avuto a causa di infortuni molto lunghi e non stiamo pensando alle uscite. Non è arrivata nessuna offerta, se arriverà ci penseremo“.

