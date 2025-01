Juventus, ecco perché Kolo Muani non è ancora ufficiale

La Juventus aspetta Randal Kolo Muani. L’attaccante del PSG, arrivato nella serata di mercoledì 15 gennaio a Torino, ha effettuato le visite mediche nella giornata di giovedì 16 gennaio. L’operazione, però, non è ancora stata ufficializzata perché deve essere risolto un problema tecnico dal Paris Saint-Germain.

--> -->

Il Paris ha infatti in essere 6 prestiti di giocatori over, ovvero il massimo consentito. Per ufficializzare il passaggio dell’attaccante francese alla Juventus è necessario liberare un posto, quindi uno dei sei deve risolvere il prestito o deve essere acquistato a titolo definitivo.

L’operazione non è a rischio. A Torino si sta solo aspettando che il PSG mandi la documentazione, che potrebbe arrivare in queste ore o nella giornata di sabato 18 gennaio.

Ricordiamo che se i documenti non dovessero arrivare entro la fine della giornata di venerdì 17 gennaio, Kolo Muani non potrà essere convocato.