Primi allenamenti con la prima squadra del Dortmund per il classe 2008.

Dopo l’arrivo nella formazione Under 19 del Borussia Dortmund, nella scorsa estate, Samuele Inácio si sta avvicinando sempre di più alla prima squadra.

Il classe 2008, nella mattinata di oggi, sabato 18 gennaio, stava per rientrare in Italia per unirsi alla Nazionale Under 17, quando ha ricevuto la chiamata del club tedesco.

Il ragazzo ha quindi cambiato all’ultimo i suoi programmi: niente rientro in Italia per sfruttare questa chance. Per il figlio di Piá si potrebbe aprire quindi la possibilità del debutto in Bundesliga a soli 16 anni.

Nell’attesa del possibile esordio inizierà ad allenarsi con i grandi del Borussia Dortmund.

Inácio, dall’Atalanta al Borussia Dortmund

Seguendo le orme del padre, Joao Batista Inacio Piá, anche Samuele ha iniziato la sua carriera nel vivaio dell‘Atalanta a soli 7 anni. Con la maglia nerazzurra ha passato diverse stagioni, fino all’arrivo nella formazione Under 17. Poi la scorsa estate si apre una nuova possibilità europea. Il classe 2008 si trasferisce così in Germania, pronto per l’esperienza al Borussia Dortmund con l’U19.

A pochi mesi di distanza l’attaccante ha ricevuto la chiamata della Prima Squadra. Visto il momento negativo del club nuove forze giovani potrebbero quindi essere utili per dare una svolta alla stagione. Il Borussia Dortmund si trova infatti al decimo posto nella classifica della Bundesliga e arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato.