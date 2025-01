Milan, c’è l’intesa con Walker: da definire i dettagli con il City

Il Milan si avvicina a Walker: le ultime novità sul futuro del terzino inglese del Manchester City.

Il Milan continua a guardare in Inghilterra ed è sempre più vicino a Kyle Walker. I rossoneri hanno trovato l’intesa con il terzino inglese e ora stanno definendo i dettagli con il Manchester City.

Il Citizens potrebbero risolvere il contratto del giocatore oppure lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. In ogni caso il Milan ha deciso di occupare lo slot da extracomunitario con il difensore inglese e quindi si allontana definitivamente Rashford.

Lo United non ha dato l’apertura al pagamento dell’ingaggio dell’attaccante e per questo il Milan ha voluto cautelarsi in vista di una possibile partenza di Tomori, che piace alla Juventus.

--> -->

I due club potrebbero parlare del futuro del difensore inglese al termine della sfida di sabato 18 gennaio, in programma all’Allianz Stadium alle 18:00.

Milan, le ultime novità sull’attacco

Per quanto riguarda l’attacco, ora che la pista Rashford è stata ormai abbandonata il primo nome per l’attacco è quello di Joao Felix del Chelsea.

Il portoghese, però, potrebbe arrivare in rossonero soltanto se il club inglese dovesse aprire al prestito. Previsti nuovi contatti tra l’agente del giocatore Jorge Mendes e i Blues.