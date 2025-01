Bologna-Borussia Dortmund, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna-Borussia Dortmund.

Alle 21:00 allo stadio Renato Dall’Ara il fischio d’inizio di Bologna-Borussia Dortmund, match valido per la settima giornata della group phase di Champions League.

Il Bologna di Vincenzo Italiano prosegue la sua corsa verso le prime posizioni della classifica: la vittoria contro il Monza permette ai rossoblù di agguantare la Fiorentina al sesto posto.

Discorso ben diverso per gli ospiti, che arrivano da tre sconfitte consecutive in campionato. L’ultima in ordine di tempo è il 2-0 in casa dell’Eintracht Francoforte.

A circa un’ora dal match, ecco le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Borussia Dortmund

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykojannis; Freuler, Pobega; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schotterbeck; Duranville; Gross, Nmecha, Gittens; Beier, Reyna; Guirassy. Allenatore: Sahin.

Dove vedere Bologna-Borussia Dortmund in TV e Streaming

La sfida tra Bologna e Borussia Dortmund, valida per la settima giornata di Champions League, sarà visibile su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252.