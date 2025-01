L’allenatore si innamorò di lui a Venezia: Claudio Cassano ha scelto i Chicago Fire

Claudio Cassano passa ai Chicago Fire: il rapporto con Gregg Berhalter, suo futuro allenatore

Claudio Cassano, giovane attaccante del Cittadella, lascia l’Italia per approdare in Major League Soccer. Il trasferimento ai Chicago Fire è solamente questione di ore, con gli agenti del giocatore, Claudio Vigorelli e Giuseppe Pesce, che hanno concluso con successo l’accordo. Il classe 2003 si è distinto nelle giovanili della Roma, prima di scegliere il Cittadella nel 2023.

Cassano è stato fortemente voluto dall’allenatore dei Chicago Fire, Gregg Berhalter, una figura di spicco del calcio statunitense. Berhalter, ex commissario tecnico della nazionale USA, aveva osservato Cassano durante una visita in Italia la scorsa stagione.

Ma perché si trovava in Italia? All’epoca, l’allenatore si trovava allo stadio Pier Luigi Penzo per seguire Gianluca Busio e Tanner Tessmann, giocatori del Venezia impegnati in Serie B. Tuttavia, è stato il talento e la personalità di Cassano a conquistarlo, tanto da volerlo portare con sé nella sua nuova avventura a Chicago.

Cassano, attaccante dinamico e versatile, ha mostrato grande potenziale nelle sue stagioni al Cittadella, distinguendosi per la capacità di saltare l’uomo e la rapidità negli ultimi metri. Per il giovane, questa rappresenta una grande opportunità di crescita, confrontandosi con un campionato in forte espansione come la MLS e con un allenatore che ha dimostrato di credere fermamente nelle sue qualità.

Il trasferimento di Cassano ai Chicago Fire sottolinea l’interesse crescente dei club statunitensi per i giovani talenti italiani e il continuo dialogo tra il calcio europeo e quello nordamericano.