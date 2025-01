Le parole del presidente del club italiano a Sky Sport dopo l’incontro con il Manchester United per Dorgu

“L’incontro è andato bene, è stato un incontro cordiale. Per noi è una soddisfazione sederci al tavolo con il Manchester United e parlare di un giocatore che proviene dalla nostra Primavera. Significa che è un percorso di crescita del club notevole e di cui siamo molto contenti”. Così ha esordito a Sky Sport, il presidente del Lecce Sticchi Damiani riguardo alla trattativa con il Manchester United per Dorgu.

“Abbiamo spiegato al Manchester che la nostra volontà al momento è quella di cercare di mantenere inalterato il nostro organico, trattenendo tutti i big, in particolare Dorgu”. Gli intermediari dell’operazione, Leon Angel e Frank Trimboli, dell’agenzia CAA Base, e Matt Hargreaves, Director of Football Negotiations del Manchester United, sono a Milano e hanno incontrato nel pomeriggio la dirigenza del Lecce, rappresentata dal direttore Pantaleo Corvino e dal presidente Saverio Sticchi Damiani.

“Abbiamo cercato di far capire che per noi è un appuntamento importante con la storai quest’anno. Potremmo raggiungere la terza storica salvezza. Pur essendo lusingati dell’offerta del Manchester, per noi la priorità è il risultato sportivo che è fondamentale”, ha concluso il presidente del Lecce.

L’offerta del Manchester United per il laterale del Lecce per ora non va oltre i 30 milioni più 5 di bonus.