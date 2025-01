Chi è Lloyd Kelly: ruolo, carriera e numeri del difensore che piace alla Juventus

Ruolo, caratteristiche e numeri di Lloyd Kelly, il difensore inglese classe 1998 che piace da tempo a Giuntoli

Gli infortuni di Bremer e Cabal hanno reso vita difficile a Thiago Motta nella gestione del reparto difensivo. La Juventus, dunque, continua a muoversi per rinforzarsi.

Alberto Costa, terzino destro classe 2003 arrivato dal Vitoria Guimaraes, non sarà infatti l’unico acquisto bianconero in quella zona di campo.

Tra i diversi i nomi valutati tra cui Tomori e Araujo, convintosi definitivamente a rimanere al Barcellona, spunta anche quello di Lloyd Kelly, attualmente in forza al Newcastle.

Classe 1998 con doppio passaporto inglese e giamaicano, si tratta di un difensore che Giuntoli segue già da quando era direttore sportivo del Napoli.

Carriera e numeri di Lloyd Kelly

Lloyd Kelly, dunque, è un difensore alto 1,90 e dotato di grande forza fisica. Cresciuto nel settore giovanile del Bristol City fino all’esordio in prima squadra, ha collezionato anche svariate presenze con le selezioni giovanili dei Tre Leoni. Per lui, poi, il passaggio al Bournemouth nel luglio 2019 e infine quello al Newcastle nella scorsa sessione di mercato estivo.

Nelle prime 22 giornate di questa stagione, sono 9 le presenze in Premier League con i Magpies, di cui 4 da titolare. Impiegato principalmente come terzino sinistro, Kelly ha più volte dimostrato di poter giocare anche da centrale in una difesa a quattro. Una duttilità che potrebbe fare molto comodo a Thiago Motta.

Giuntoli voleva Kelly già al Napoli: il retroscena

Cristiano Giuntoli, come anticipato, segue da tempo il profilo di Lloyd Kelly, tanto da aver già esplorato la possibilità di un suo arrivo in Italia quando era ancora direttore sportivo del Napoli. In quell’occasione, però, il direttore sportivo non riuscì a concludere l’operazione. Ora però la situazione potrebbe cambiare: fatta un’offerta da 12/13 milioni per il giocatore.

L’operazione per rafforzare la difesa a disposizione di Thiago Motta, se portata a termine, escluderebbe quasi per certo l’avanzare della trattativa per Fikayo Tomori, visti gli alti costi delle due operazioni.