Suo il gol che ha deciso il match contro la Juve Stabia in Serie B

Dai fischi, agli applausi. Jérémie Le Douaron si è fatto attendere un po’, ma si è preso finalmente il Palermo. Nella vittoria per 1-0 contro la Juve Stabia c’è la sua firma. Un successo non banale per i rosanero, adesso al quinto posto in classifica a pari punti proprio con i campani. Una rete pesante per il francese, la quarta nelle ultime 5 partite.

Era rimasto a secco nelle prime 16 gare. Poi qualcosa è scattata nella testa dell’ex Brest. Dal 15 dicembre, non ha partecipato attivamente ai gol dei suoi compagni soltanto contro il Cittadella (sconfitta per 2-1). Poi ben 4 reti e 1 assist negli ultimi 6 match.

Il coraggio sta premiando un ragazzo che solo una stagione fa portava il Brest in Champions League. Sarebbe stata per lui la prima volta nella competizione più importante d’Europa. E invece un passo indietro, forse per farne due in avanti: scendere in Serie B per sposare il progetto del Palermo targato City Group.

Guardando da lontano, quanto di bello stanno facendo i suoi ex compagni, al momento settimi in classifica in Champions League. Tra nostalgia e tanta delusione: sono stati i due sentimenti contrastanti del francese negli ultimi mesi. Da qualche settimana, però, la musica è cambiata. E il Palermo adesso sta raccogliendo i frutti del pesante investimento (ben 4 milioni di euro sborsati in estate).

Il supermercato, la Champions e il Palermo: Le Douaron si è sbloccato in Sicilia

E se vi dicessimo che Jérémie Le Douaron solo qualche anno fa lavorava in un supermercato? Proprio così, quando il Guingamp, squadra francese, lo scartò all’età di 17 anni. Il pensiero di smettere e i sogni relegati in un angolo. Ma il lavoro era necessario per vivere. Sì, ma il calcio? La sua passione da sempre. Quindi ecco il riscatto. Arriva al Briochin, squadra dilettantistica con cui riesce a vincere il campionato da protagonista segnando ben 8 gol in 17 presenze. Dopo il Covid e il fermo obbligatorio, Le Douaron firma per il Brest.

Due stagioni in ombra, poi l’esplosione: 10 gol in 33 presenze nell’annata 2022-2023 e record di gol in un singolo campionato. Brest diventa casa sua e il capitolo si chiude nel modo più dolce possibile: con la qualificazione in Champions League lo scorso anno. Le Douaron segna poco (appena 4 reti) ma lavora tanto per la squadra. E soprattutto gioca tanto: 33 partite di cui 19 da titolare. Un sogno per una squadra di provincia, un “pass” per la Champions passato anche dai suoi piedi.

Nuova linfa

Dai fischi agli applausi. L’avventura a Palermo per Le Douaron stava diventando complicata. Eppure Dionisi non gli ha mai fatto mancare la fiducia: “Ci darà tanto, sono convinto”, aveva detto in conferenza stampa dopo la sconfitta interna contro il Cittadella. Palermo lo ha aspettato, e ora gode per le sue giocate.

L’ultima, il più facile dei gol: una ribattuta in rete sulla respinta corta di Thiam. Un gol pesante dentro una partita difficile e bloccata. Tre punti d’oro, che proiettano i rosanero al quinto posto. Un balzo di ben 4 posizioni, rispetto al nono posto con cui il Palermo si presentava a questa partita. Dionisi lo toglie dal campo al minuto 80 più per tributargli l’ovazione che per stanchezza. Il popolo palermitano risponde convinto. Monsieur, bienvenue à Palerme.