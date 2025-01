Walker torna a San Siro… e questa volta non fa il portiere

Il difensore inglese si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan. E pensare che a San Siro ha giocato (anche) come portiere

Il Milan è pronto a dare il benvenuto a Kyle Walker. Come raccontato in questi giorni, infatti, l’accordo tra il club rossonero e il difensore inglese è in via di definizione. Con la società che è dunque pronto ad accoglierlo a San Siro. Ma ricordate quando giocò nello stesso stadio… ma nelle vesti di portiere?

E non solo. Perché in campo non erano presenti Milan o Inter, bensì l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Ma facciamo ordine.

6 novembre 2019, a San Siro c’è la Dea – a causa dei lavori al Gewiss Stadium di Bergamo che avrebbero consentito di giocare la competizione con una capienza di 16mila spettatori. L’avversario? Il Manchester City di Pep Guardiola.

Nel corso della gara di Champions League, a due minuti dal termine, Walker prende il posto di Ryad Mahrez e si posiziona… in porta. A causa del fatto che Ederson – portiere titolare – viene sostituto al 46′ da Claudio Bravo, con quest’ultimo che però si fa espellere all’81’ per un fallo ai danni di Josip Ilicic lanciato verso l’area di rigore. Senza nessun portiere in panchina, Guardiola decide di affidare la porta al suo difensore.

Milan, ecco Walker… in versione portiere

A dire il vero, il cambio dura per diversi minuti. Lo stesso allenatore spagnolo, infatti, non era del tutto convinto. Prima chiede la disponibilità a Fernandinho – che era presente in campo, in difesa, al fianco di Nicolas Otamendi – poi si convince. E decide di affidare i pali al suo difensore.

E il risultato non è scontato. Perché sì, la gara termina 1-1. Ma Walker è bravo a opporsi alla conclusione su calcio di punizione di Ruslan Malinovskyi al 90′ che avrebbe poi, difatti, consegnato i tre punti alla formazione bergamasca.

Guardiola: “Non mi era mai capitato”

Lo stesso Guardiola, al termine dell’incontro, riflette su quanto accaduto. “Non mi era mai capitato di schierare tre portieri diversi in una sola gara – dirà ai microfoni di Sky Sport – . Ho avuto un po’ di paura quando è stato espulso Bravo ma abbiamo reagito bene e lasciato solo un tiro in porta nel finale quando abbiamo schierato Walker come portiere”.

“Non c’è dubbio sul rosso anche se Ilicic lascia lì un po’ la gamba. Il risultato per noi è molto buono, a volte poi è meglio non vincere ogni volta per avere sempre più fame”. Walker è pronto a tornare a San Siro per occupare il ruolo di difensore. Che all’occorrenza può indossare i guantoni e schierarsi tra i pali.