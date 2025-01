Juventus, contatti in corso con il Newcastle per Kelly

Contatti in corso da parte della Juventus con il Newcastle per Lloyd Kelly, difensore centrale inglese classe 1998

Continua la ricerca della Juventus sul calciomercato per quanto riguarda la difesa. I bianconeri hanno avviato i contatti con il Newcastle per Kelly, difensore centrale classe 1998.

La valutazione che i Magpies fanno del calciatore è intorno ai 30 milioni di euro. Il centrale inglese potrebbe superare Tomori nelle valutazioni.

È difficile, invece, che possano arrivare entrambi visto che per entrambi i costi sono alti. Per quanto riguarda il calciatore rossonero anche se non ci dovesse essere la sua uscita il Milan vuole comunque definire l’arrivo di Walker.

I numeri in stagione di Kelly

Kelly in questa stagione con il Newcastle ha giocato 9 gare di Premier League in cui è riuscito anche a fornire 1 assist, nella gara del 1 settembre contro il Tottenham. Il classe 1998 ha preso parte anche a 3 gare di Carabao Cup e a 1 di FA Cup.