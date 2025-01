Juventus, il Manchester City interessato a Douglas Luiz: il punto della situazione

Il Manchester City è interessato a Douglas Luiz: nessun contatto con la Juventus. Il punto della situazione.

Il mercato di gennaio della Juventus continua ed è sempre più ricco di emozioni. Secondo quanto riportato in Inghilterra, infatti, il Manchester City sarebbe interessato a Douglas Luiz per potenziare il centrocampo.

Per il momento, però, la Juventus non ha avuto contatti con il club inglese. La posizione dei bianconeri è chiara: il giocatore potrà trasferirsi soltanto in prestito con obbligo di riscatto.

Il classe 1998 è arrivato a Torino lo scorso luglio per poco più di 50 milioni di euro dall’Aston Villa. Nella prima metà di stagione il centrocampista brasiliano non è riuscito a trovare molto spazio, con appena 12 presenze in Serie A.

Per questo motivo per farlo partire il club bianconero non è disposto ad accettare un semplice prestito: servirà l’obbligo di riscatto.