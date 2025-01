Pierre Kalulu è arrivato al J|Medical per gli accertamenti dopo l’infortunio

Continuano gli infortuni in casa Juventus. Dopo Bremer e Cabal, si ferma anche Kalulu nel reparto difensivo.

Il difensore francese ex Milan è stato costretto a chiedere il cambio nel corso della primo tempo durante sfida di Champions League contro il Benfica. Nello specifico, la causa è stata un fastidio alla coscia destra. Previste, più o meno, 3 settimane di stop.

All’indomani della gara, che ha visto la Juve perdere per 2-0, Pierre Kalulu si è recato al J|Medical come di consueto per stabilire diagnosi e prognosi dell’infortunio.

Si rimane dunque in attesa del comunicato ufficiale sulle condizioni del difensore da parte della Juventus – anche se come detto le previsioini non sono positive in casa bianconera -, con il giocatore che intanto è uscito dal J|Medical poco dopo le 11,30 di oggi, 30 gennaio 2025.