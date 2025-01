Atalanta, è emergenza in difesa dopo l’infortunio di Scalvini: il punto

Dopo l’infortunio rimediato da Giorgio Scalvini in Champions League, l’Atalanta è ora in emergenza per quanto riguarda il reparto difensivo

Nonostante le ottime prestazioni in Europa e in campionato, lato infortuni non sono stati giorni positivi in casa Atalanta.

Questo perché, in seguito all’infortunio rimediato da Lookman, che ha aperto al club la possibilità di poter intervenire sul mercato per sopperire all’assenza dell’attaccante nigeriano, si è aggiunto un altro calciatore alla lista degli indisponibili, il difensore Giorgio Scalvini.

Brutte notizie dunque per Gasperini, che ha già fermo ai box Kossonou e Godfrey mandato in prestito all’Ipswich Town.

L’allenatore nerazzurro ha quindi ora a disposizione solo 3 difensori centrali di ruolo: Isak Hien, Sead Kolasinac e Berat Djimsiti. È emergenza in difesa.

Atalanta, la situazione in difesa dopo l’infortunio di Scalvini

Gian Piero Gasperini dovrà far fronte ai numerosi infortuni riscontrati nell’ultimo periodo. Non solo per continuare il proprio cammino in campionato, che vede i nerazzurri occupare la terza posizione della classifica. Ma anche in Champions, dove l’Atalanta dovrà affrontare la sfida play-off contro Sporting Lisbona o Club Brugge per andare avanti nella competizione.

Per questo la società potrebbe pensare di andare a pescare dal mercato qualche rinforzo per non lasciare scoperta in nessun ruolo la propria formazione. Avevamo già raccontato che in attacco i nerazzurri hanno sondato la pista che porterebbe a Daniel Maldini, oggi al Monza. E dato il nuovo imprevisto riscontrato in difesa, nuovi contatti potrebbero riguardare un profilo difensivo dato che l’adattabile De Roon potrebbe non bastare a Gasperini per il resto della stagione.