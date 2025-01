Nuova avventura per l’ex calciatore del Milan Hachim Mastour: il talento sarà allenato da Christian Brocchi in Kings League

Hachim Mastour torna a vestire il rossonero ancora una volta in un campo da calcio.

Questa volta, il Milan non c’entra: il centrocampista sarà una wild card della FC Zeta nel campionato della Kings League Italy.

Il classe 1998 sarà allenato da Christian Brocchi, anche lui con un passato nel club rossonero.

Sarà dunque l’italo marocchino la punta di diamante della formazione del presidente ZW Jackson in un torneo di calcio a 7 dove la tecnica e la qualità la faranno da padrone.

Mastour torna in campo: giocherà nella Kings League

Per tutti coloro che pensano che la Kings League non sia una cosa seria, chiediamo di provare a cambiare pensiero. Il calcio è unico in ogni sua forma, che si manifesti su un campo di calcio a 11, a 7 o in ogni altra sua forma. E se poi dona a tutti gli appassionati la possibilità di vedere sui terreni calciatori come Hachim Mastour, non possiamo fare altro che gioire di questa opportunità.

Parliamo di un calciatore che fa della tecnica la sua arma migliore, portata molte volte sotto le luci della ribalta degli stadi più importanti in Italia. E che ora, cercherà di far vedere queste giocate agli spettatori della Kings League online o presenti alla Fonzies Arena.