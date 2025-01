Alla Juve come a Bologna: l’incredibile statistica di Thiago Motta

Alla Juventus così come alla guida del Bologna: le statistiche di Thiago Motta allenatore

Le statistiche non mentono. I fischi dell’Allianz Stadium neanche. Dopo una stagione trionfale alla guida del Bologna trascinato in Champions League (e una gavetta con esperienze alla guida di PSG U19, Genoa e Spezia), Thiago Motta è diventato il nuovo allenatore della Juventus.

Una rosa rinnovata rispetto a quella della passata stagione guidata da Massimiliano Allegri. Investimenti importanti sul mercato, con otto operazioni in entrata, divise in sei a titolo definitivo e due prestiti.

Complici anche gli infortuni, però, la squadra bianconera non ha mai dato l’impressione di poter competere con Napoli, Inter e Atalanta per la vetta della classifica. Poca costanza nel gioco e idee non chiare.

I numeri di Thiago Motta da allenatore della Juventus lo dimostrano, soprattutto se messi in relazione con quelli dell’esperienza a Bologna nella stagione 2023/2024.

Thiago Motta, i numeri di Juventus e Bologna a confronto

La stagione 2023/2024 del Bologna, all’epoca allenato da Thiago Motta, si è conclusa con la storica qualificazione in Champions in virtù del quinto posto riservato a una squadra italiana in virtù del ranking europeo. Allo stesso punto del campionato, però, qual era la situazione dei rossoblù?

22 giornate di Serie A e 36 punti, trovandosi al 5° posto a -1 dalla Lazio e pari punti con l’Atalanta. 9 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte per quel Bologna, guidato da Riccardo Orsolini. 27 gol fatti e 20 subiti, per una media di 1.636 punti.

La media punti di Thiago Motta alla Juventus

Alla Juventus, invece, Thiago Motta ha dovuto per la prima volta affrontare anche l’impegno delle coppe europee, in particolare con il nuovo format della Champions League e il super girone. Ma qual è la media punti della Juventus dopo 22 partite di campionato (e 8 di UCL)?

La situazione non è diversa, anzi. Nonostante l’imbattibilità in Serie A che è resistita fino alla 21ª giornata (8 vittorie, 13 pareggi, poi la sconfitta con il Napoli), con 37 punti in campionato e 12 in Champions League per un totale di 49 punti in 30 partite, la media di Thiago Motta alla Juventus è di 1,633 punti. Praticamente la stessa di quella ottenuta la stagione precedente alla guida del Bologna.