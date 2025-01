Roma-Eintracht Francoforte, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Roma-Eintracht Francoforte scelte dai due allenatori per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League

Dopo l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, che ha visto scendere in campo Bologna, Juventus, Inter, Milan e Atalanta, tocca ora a Roma e Lazio.

I giallorossi affronteranno in Europa League la formazione tedesca dell’Eintracht Francoforte.

La formazione di Ranieri occupa il 21esimo posto in classifica a 9 punti, mentre gli ospiti il secondo gradino grazie ai 16 punti conquistati.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori in occasione dell’ultimo atto della fase a gironi.

Le formazioni ufficiali di Roma-Eintracht Francoforte

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Paredes, Kone, Angelino; Dybala, Pellegrini; Dovbyk. Allenatore. Ranieri.

A disposizione: in attesa

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Koch, Theate; Kristensen, Skhiri, Larsson, Knauff; Chaibi, Bahoya; Ekitike. Allenatore: Dino Toppmöller

A disposizione: in attesa

Dove guardare Roma-Eintracht Francoforte in tv e in streaming

Il match tra Roma ed Eintracht Francoforte, in scena giovedì 30 gennaio alle ore 21:00 all’Olimpico, sarà trasmessa su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW.