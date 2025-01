Braga-Lazio, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per Braga-Lazio, gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League

Per chiudere il proprio girone di Europa League, la Lazio sarà impegnata in trasferta in Portogallo contro il Braga.

La squadra di Baroni, nonostante le tante assenze tra infortunati e squalificati, è forte del primo posto occupato con 19 punti.

Il Braga, invece, occupa la 27esima posizione a 7 punti.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori per il match.

Le formazioni ufficiali di Braga-Lazio

BRAGA (4-3-3): Horníček; Goméz, Oliveira, Niakaté, Chissumba; Fernandes, Gorby, Moutinho; Horta, El Ouazzani, Gharbi. Allenatore: Carlos Carvalhal

A disposizione: in attesa

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marušić, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Gila, Dele Bashiru; Tchaouna, Pedro, Noslin, Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

A disposizione: in attesa

Dove guardare Braga-Lazio in TV e in streaming

La partita tra Braga e Lazio, in programma per le 21 di giovedì 30 gennaio, andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW