Kings League Italia, le squadre partecipanti e i roster

La Kings League Italia è pronta ad aprire i battenti: dodici squadre partecipanti, con i presidenti che avranno il compito di comporre il proprio roster.

Leggende del calcio italiano ad accompagnarla e tanti giocatori pronti a darsi battaglia: la Kings League Italia sta per cominciare. In seguito alla Kings World Cup Nations, campionato del Mondo che coinvolgerà sedici paesi, il 3 gennaio 2025 parte la competizione tutta italiana.

Le squadre sono state formate , con i presidenti che hanno svelato (o lo faranno pian piano) le loro”wild card”: dopo il Draft, stile NBA, le dodici formazioni partecipanti sono pronte a darsi battaglia per il titolo.

Dai TRM di TheRealMarzaa ai Boomers di Fedez, passando per la FC Zeta allenata da Cristian Brocchi e alla FC Caesar: la Kings League Italia è pronta a dare spettacolo.

Intanto, vi accompagniamo alla scoperta delle singole squadre e della loro formazione, tra i 10 giocatori fissi e gli altri “jolly”.

TRM FC

Nell’intervista concessa ai nostri microfoni, Just Rohn, direttore sportivo e storico YouTuber, ha dichiarato che l’obiettivo minimo è il quarto posto. In panchina ci sarà Marco Bertoni, storico allenatore del Cabiate Calcio nei campionati tra Promozione ed Eccellenza.

Portiere: Vittorio Grimaldi

Difensori: Thomas Salvaterra, Andrea Filippi

Centrocampisti: Alberto Muscas, Federico Turati, Simone Scanferlato

Attaccanti: Denis Andrei, Andres Cordova, Matteo Rossoni, Marouan Amiar

WILD CARD: Francesco Caputo (Attaccante ex Serie A), Alessandro Vagge (Portiere ex Serie D), in attesa

Underdogs FC

Roberto Mastrolonardo in panchina per la squadra di Mirko Cisco, famoso tipster sui social. L’allenatore degli Underdogs vanta 10 anni di esperienza tra i campionati Primavera/Berretti.

Portiere: Luca Corti

Difensore: Andrei Ghiorghies

Centrocampisti: Matteo Tempera, Fabricio Paredes, Manuel Galiano, Pietro De Leo

Attaccanti: Alessandro Giampalmo, Vincenzo Castelluccio, Samuel Naska, Francesco Tomasello

WILD CARD: Antonio Giulio Picci (Attaccante ex Serie B), Leandro Casapieri (Miglior portiere di Beach Soccer 2023), in attesa

Circus FC

Grenbaud come presidente per la squadra del “Circo”. In panchina ci saranno Pepe Mora e Davide Nardo, volti assai conosciuti nel calcio a 7 che porteranno esperienza all’intera formazione.

Portieri: Matteo Merenco, Filippo Gandossi

Difensori: Lorenzo Mantovani, Samuele Massironi

Centrocampisti: Ilyas Afzaz, Davide Bernardi, Antonino Marino

Attaccanti: Giulio Uras, Alessandro Cirillo, Tommaso Fontana

WILD CARD: Davide Bertocchi (Attaccante ex Serie D), Tommaso Conte (Centrocampista), Danyel Fichera (Attaccante, alternative wild card), Davide De Angeli (Difensore cresciuto nel settore giovanile del Milan, alternative wild card)

AlpaK FC

Con Vlad Marin, ex Stallions, come prima wild card, gli AlpaK di KFrenezy sono pronti a dare battagli in questa Kings League Italia guidati in panchina dall’allenatore Massimo Marra.

Portiere: Christian Tanzini

Difensori: Matteo Bruzzone, Davide Bragadina

Centrocampisti: Andrea Benedetti, Jose Guardo, Kevin Kuqi

Attaccanti: Gabriel Sousa, Maurizio Gallifuoco, Aldin Ibra

WILD CARD: Vlad Marin (Difensore ex Stallions e Azzurra Kings), Domenico Rossi (Centrocampista ex Venezia e Azzurra Kings), in attesa

Punchers FC

La squadra di Pierino e Gnabri, noti YouTuber bolognesi, ha avuto l’occasione di chiamare la prima carta al draf: Riccardo Nava è stato il primo giocatore a essere chiamato. La prima wild card è una leggenda della Serie C: Ermanno Fumagalli, mentre in panchina ci sarà Luca Balbinetti.

Portieri: Alessandro Cuzzocrea

Difensori: Riccardo Nava, Fares Shanableh

Centrocampisti: Antonio Mihaylov, Stefano Romanò, Luca Stemmi, Davide Tagliente, Manuel Barbieri, Nicolò Tagliabue

Attaccanti: Nicolas Kalaja

WILD CARD: Ermanno Fumagalli (Portiere ex Serie C), in attesa

Black Lotus FC

Un ex giocatore e un due volte vincitore del Pallone d’Oro (di YouTube) a fare da presidenti del Black Lotus FC. Rispettivamente Sergio Cruz e Off Samuel hanno svelato il loro allenatore, Mare Glen e sono pronti ad annunciare le prime wild card.

Portieri: Samuele Grazi, Samuele Peqini

Difensore: Marco Cioaza

Centrocampisti: Kevin Bradu, Marco Baioni, Bard Eddine Manaf

Attaccanti: Luca Gogliormella, Nicola Antonucci, Fatjon Suma

WILD CARD: Yassin Fares (Attaccante dell’Azzurra Kings), Matteo Citterio (Centrocampista), Sergio Cruz (Attaccante e presidente della squadra)

Caesar FC

L’FC Caesar sembra fare sul serio, anche perché i due presidenti e noti YouTuber Damiano Er Faina e En3rix si sono affidati a Paolo Bonolis come Direttore sportivo e ad Angelo Palombo, storico calciatore della Sampdoria, come allenatore.

Portiere: Emiliano Viviano

Difensori: Giuliano Dell’Acqua

Centrocampisti: Mattia Redaelli, Stefano Romanò, Simone Soprano, Stefano Broggini

Attaccanti: Nicolò Sofia, Riccardo Orsi, Samuele Ftoni, Rocco Macri

WILD CARD: Radja Nainggolan (Centrocampista ex Serie A, in attesa degli sviluppo giudiziari a carico), Emiliano Viviano (Portiere ex Serie A), Davide Bonolis (Attaccante)

FC Zeta

ZW Jackson, noto YouTuber, ha deciso di puntare su tutta l’esperienza di Cristian Brocchi in panchina. Insieme al presidente, ad aiutarlo nelle operazioni, ci sarà Luca Toni.

Portieri: Samuele Venturi

Difensori Matteo Manzoni, Elmahdi Kanis, Nicolò Deda

Centrocampisti: Tommaso Bernardi, Fabio Di Mauro, Guido Nicoli, Andrea Montagna

Attaccanti: Axel Gulin, Matteo Maddalena

WILD CARD: Matteo Perrotti (Centrocampista ex Serie D), Alessio Buono (Portiere della Zeta Milano in Terza Categoria), in attesa

Stallions

Dopo aver fatto emozionare una nazione intera durante il Mondiale in Messico, ora gli Stallions di Blur dovranno dimenticare quanto fatto per cimentarsi in questa nuova esperienza. Le scelte del club non sono ancora state rese note tra scherzi e prese in giro. Ma le sorprese non mancheranno di certo…

Portiere: Gianluca Bressan

Difensori: Alessandro Curcio, Francesco Iori, Filippo Adamo

Centrocampista: Riccardo Frosio, Pietro Brusadelli, Alessio Proietti, Ferdinando Pannuli

Attaccanti: Simone Soldà, Antonio Orteca

WILD CARD: Dennis Stojkovic (Attaccante ex Torino), in attesa

Boomers

Luciano Moggi come Direttore Sportivo, Dario Marcolin come allenatore e tanto altro. I Boomers di Fedez sembrano voler fare sul serio.

Portiere: Vlad Caprianu

Difensori: Stefano Sberna, Alessandro Ferreri

Centrocampisti: Gabriele Di Battista, Alex Bonasso, Mattia Berselli, Vincenzo Amoroso

Attaccanti: Lorenzo Giannace, Andrea Redaelli, Daniel Santoro

WILD CARD: Daniele Cacia (Attaccante ex Serie A), Justyn D’Ippolito (Portiere ex Stallions e Azzurra Kings), David Pizarro (Centrocampista ex Serie A, alternative wild card), Diego Perotti (Attaccante ex Serie A, alternative wild card)

Zebras FC

La fede bianconera dichiarata dal presidente, Luca Campolunghi, si è confermata con la collaborazione con la Juventus. Tra i giocatori scelti al Draft c’è anche Issam Zaki, in arte Zakinho, noto TikToker. Conduzione familiare con ambizioni da grande squadra.

Portiere: Andrea Travaini

Difensori: Alessandro Pecis, Tommaso Salucci

Centrocampisti: Mattia Maggioni, Emanuele Serra, Gabriele Pelli, Luca Bonzi

Attaccanti: Lorenzo Berra, Issam Zaki, Luca Bartoli

WILD CARD: Andrea Tarasco (Difensore ex Stallions), Riccardo Villa (Attaccante ex Serie D), Antonio Iuliano (Portiere noto come Instakeeper)

Gear7 FC

La squadra ispirata al mondo anime, con il presidente ManuuXo, ha deciso di impostare la squadra seguendo uno stampo decisamente internazionale. L’allenatore, Pol Font, ne è solo un esempio. Ma occhio agli altri nomi…

Portieri: Andrea Vicini, Bernardo Leka

Difensori: Niccolò Ciceri, Andrea Belsito, Zakaria Choukry

Centrocampista: Davide Donzelli

Attaccanti: Gabriele Folla, Adrian Sanchez, Leonardo Cosenza, Tommaso Cogi

WILD CARD: Alessandro Gelsi (Centrocampista ex Azzurra Kings), Fran Hernandez (Centrocampista già noto al mondo Kings League), Luca Tinazzi (Difensore cresciuto nelle giovanili dell’Inter, alternative wild card)