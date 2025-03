Dean Huijsen, Spagna (Imago)

L’ex difensore della Juventus, che ha esordito con la nazionale spagnola, ha parlato dell’interesse del Real Madrid nei suoi confronti

Notti di nazionali, notti di sogni che si avverano. Può urlarlo forte Dean Huijsen, che nella serata di giovedì 20 marzo ha esordito con la maglia della Spagna nella “sua” Olanda.

L’ex difensore della Juventus, nato ad Amsterdam, ha vissuto gran parte della propria vita a Malaga, e anche questo ha dettato la scelta di cambiare nazionalità.

Una prima volta storica che dà continuità a quanto di buono sta facendo il classe 2005 al Bournemouth, in Premier League.

Un ottimo rendimento il suo fino a questo momento, che ha attirato le attenzioni di diverse big del calcio mondiale come il Real Madrid. E a di queste voci, il centrale ha parlato al Chiringuito al termine della partita pareggiata contro l’Olanda.

Le parole di Huijsen sull’interessamento del Real Madrid

“Al momento non sto pensando all’interesse del Real Madrid, penso solo a finire bene la stagione e poi al momento giusto vedrò. In ogni caso è motivo di orgoglio e un onore che una squadra così importante sia interessata a me”, ha dichiarato il difensore.

La sensazione è che molto presto Huijsen salirà in palcoscenici molto importanti, e questo potrebbe alimentare i rimpianti della Juventus, che in estate non ha creduto abbastanza in lui.