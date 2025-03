Qualificazioni sudamericane ai Mondiali: il Brasile raggiunge il 2° posto

Vinicius, Brasile (Imago)

In Sudamerica sono ripartite le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Questa sosta per le nazionali di marzo può già dare dei verdetti importanti, per esempio la qualificazione dell’Argentina che ha bisogno di particolari incastri per avvenire.

Nel frattempo il Brasile si è riavvicinato alle zone alte della classifica, mentre per il Cile è sempre più complicato ottenere il pass per Stati Uniti, Canada e Messico.

Qualificazione sudamericane ai Mondiali: i risultati

Nella notte tra giovedì e venerdì 21 marzo sono andate in scena tre gare, tra le quali a spiccare è stato il big match tra Brasile e Colombia. Una partita molto combattuta, che ha visto vincere la nazionale verdeoro per 2-1 grazie a una rete al 99′ di Vinicius.

Punti importanti anche per Paraguay e Perù, che hanno battuto rispettivamente Cile e Bolivia. La Bicolor si è portata così al 9° posto, a 3 punti di distanza dalla casella che permetterebbe di giocare gli spareggi, mentre La albirroja è salita al 4° posto.

Lionel Messi, Argentina (Imago)

Sudamerica, la classifica del girone di qualificazione ai Mondiali 2026

Di seguito la classifica dopo 13 giornate:

Argentina 25 punti Brasile 21 Uruguay 20 Paraguay 20 Ecuador 19 Colombia 19 Bolivia 13 Venezuela 12 Perù 10 Cile 9

In grassetto le squadre che attualmente accederebbero ai Mondiali, in corsivo quella che giocherebbe il playoff intercontinentale.